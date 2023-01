Explosão em base aérea no Afeganistão deixa vários mortos e feridos

Uma explosão na entrada de uma base aérea militar na capital afegã matou e feriu várias pessoas no domingo (1º) - informou o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Nafy Takor, à AFP.

Ainda não se sabe o motivo da explosão nesta instalação próxima ao Aeroporto Internacional de Cabul é incerto, disse o Nafy Takor.

"Vários de nossos compatriotas foram martirizados e feridos pela detonação", acrescentou.

As autoridades talibãs afirmam, reiteradamente, que melhoraram a segurança do país desde sua volta ao poder em agosto de 2021, mas já foram registrados atentados e explosões. Muitos desses ataques foram reivindicados pelo braço local do grupo Estado Islâmico (EI).

Centenas de pessoas, incluindo membros das minorias do país, morreram, ou ficaram feridas nesses ataques desde então.

