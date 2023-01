Correria em shopping em Uganda deixa nove mortos

Pelo menos nove pessoas morreram, e várias ficaram feridas, em um tumulto em um shopping em Kampala, capital de Uganda, durante a celebração do Ano Novo - informou a polícia neste domingo (1º).

A confusão aconteceu após os fogos de artifício do lado de fora do shopping Freedom City, no sul da cidade africana, causando "a morte instantânea de cinco pessoas e ferindo muitas outras", disse o porta-voz da polícia, Luke Owoyesigyire.

Os socorristas levaram os feridos para o hospital, onde "se confirmou a morte de nove pessoas".

