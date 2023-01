Colômbia firma cessar-fogo bilateral com principais grupos armados

O governo colombiano vive neste 1º de janeiro o primeiro dia dos seis meses de um cessar-fogo pactuado entre o governo e os cinco principais grupos armados que atuam no país, anunciou o presidente Gustavo Petro na última hora de sábado (31).

"Acordamos uma trégua bilateral com o ELN, a Segunda Marquetalia, o Estado-Maior Central, o AGC (Autodefesas Gaitanistas da Colômbia) e as Autodefesas de Sierra Nevada de 1º de janeiro a 30 de junho de 2023, prorrogável segundo os avanços nas negociações", anunciou o presidente em um tuíte.

A maior trégua desde as negociações de paz que resultaram no acordo de paz assinado entre as Farc e o governo, em 2016, era um dos principais objetivos de Petro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esse cessar-fogo bilateral obriga as organizações armadas e o Estado a respeitá-lo. Haverá um mecanismo de verificação nacional e internacional", acrescentou o presidente, que qualificou o pacto como um "ato audacioso".

Sob sua política de "paz total", o governo pretende pôr fim a seis décadas de conflito armado mediante o diálogo com guerrilheiros, narcotraficantes, paramilitares e gangues. A última insurgência reconhecida do país, o Exército de Libertação Nacional (ELN) negocia com o governo desde novembro.

Já os grupos Segunda Marquetalia e Estado Mayor Central - que não aderiram ao pacto de paz assinado pelas Farc - mantêm "diálogos exploratórios" em separado com delegados do Petro.

Lideradas no passado pelo "capo" (chefão) Otoniel, extraditado para os Estados Unidos, as AGC são a maior quadrilha de traficantes do país. Assim como as Autodefesas de Sierra Nevada, são formadas por remanescentes dos paramilitares de extrema direita que se desmobilizaram no início dos anos 2000.

Todos esses grupos somam mais de 10 mil homens armados, que disputam a receita gerada pelo tráfico de drogas e por outros negócios ilícitos no maior produtor de cocaína do mundo, conforme dado do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz).

Em nota divulgada neste domingo, o governo anunciou que expedirá "um decreto específico para cada uma das organizações, onde será determinado a duração e as condições deste cessar-fogo".

As Nações Unidas, a Defensoria do Povo e a Igreja Católica verificarão o cumprimento da trégua.

O representante do secretário-geral da ONU na Colômbia, Carlos Ruiz Massieu, saudou no Twitter "os esforços orientados a reduzir a violência nos territórios, a proteger as comunidades afetadas pelo conflito e a construir a paz na Colômbia".

A política de "paz total" se tornou lei em novembro, depois que o Congresso, de maioria governista, apoiou a ambiciosa proposta de Petro de negociar a desmobilização de guerrilheiros e acordar benefícios judiciais para traficantes e outros grupos ilegais.

"Estaremos atentos para verificar, nos diferentes territórios, que se cumpra o cessar das ações armadas por parte dos grupos armados ilegais", informou no Twitter a Defensoria do Povo.

Embora o histórico acordo de 2016 com as Farc tenha transformado a guerrilha mais poderosa do continente em um partido político, o conflito continua depois de seis décadas e de mais de nove milhões de vítimas.

Petro, um ex-guerrilheiro que assinou a paz em 1990 antes de entrar na política, chegou ao poder em 7 de agosto como o primeiro presidente de esquerda da história do país.

Paralelamente à sua política de "paz total", o presidente também deu uma guinada ao que considera uma guerra "fracassada" contra as drogas após décadas de apoio americano.

O governo abandonou a erradicação forçada de pequenos cultivos de folha de coca e pediu à força pública que se concentrasse na perseguição dos elos mais lucrativos do negócio ao invés dos camponeses. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo e os Estados Unidos, os maiores consumidores desta droga.

O partido opositor Centro Democrático, do ex-presidente de direita Álvaro Uribe (2002-2010), qualificou a proposta de "paz total" de "apologia à criminalidade e à impunidade".

Andrés Forero, congressista deste grupo, assegurou que "a trégua bilateral é uma inaceitável claudicação do Estado perante os grupos armados ilegais" e uma decisão para "atar as mãos da força pública".

As extintas Farc foram substituídas por uma proliferação de novas organizações, sem espaço para negociação até a chegada de Petro.

Apesar da aproximação com os diferentes grupos armados, Petro ainda não conseguiu conter a espiral de violência que assola o país. O centro de estudos independente Indepaz registrou quase uma centena de massacres em 2022.

jss/dbh/ll/tt/mvv

Tags