Bombardeios russos de Ano Novo deixam quatro mortos e 50 feridos na Ucrânia

As autoridades ucranianas anunciaram neste domingo (1º) o balanço de quatro mortos e 50 feridos nos bombardeios russos lançados antes e depois da virada do ano, os quais, segundo a Rússia, tinham fábricas de drones como alvo.

Esses ataques aconteceram na capital do país, Kiev, e em outras sete regiões da Ucrânia, conforme as últimas informações divulgadas pelas autoridades locais e regionais.

Os jornalistas da AFP ouviram cerca de uma dezena de explosões no início da tarde de sábado (31) na capital ucraniana, onde também foram ouvidas deflagrações pouco depois da meia-noite. Um míssil atingiu a fachada de um hotel em Kiev.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Três pessoas morreram, entre elas uma jovem de 22 anos, na cidade de Khmelnitski, no oeste do país, acrescenta o balanço ucraniano destes atentados.

A quarta vítima perdeu a vida no domingo, após um bombardeio russo na região de Zaporizhia, no sul do país.

Entre os 50 feridos, há dois adolescentes, de 13 e 12 anos, que vivem em uma localidade próximo da cidade de Kherson, no sul, recuperada das mãos russas por tropas ucranianas em novembro.

O Exército ucraniano anunciou que derrubou 45 drones de fabricação iraniana na madrugada passada, mas não tenha especificou se esses robôs usados como projéteis atingiram seus alvos.

No Facebook, o chefe da polícia, Andriy Nebitov, publicou uma imagem dos restos de um drone com as palavras "Feliz Ano Novo" em russo.

"Isso é tudo de que precisamos saber sobre o Estado terrorista e suas Forças Armadas", escreveu ele em seu post.

O Ministério russo da Defesa afirmou hoje que os bombardeios da véspera contra várias cidades ucranianas tiveram fábricas de drones como alvo, com o objetivo de impedir ataques ao território russo.

"Em 31 de dezembro de 2022, as Forças Armadas russas lançaram um ataque aéreo de precisão e de longo alcance contra instalações de defesa ucranianas envolvidas na fabricação de drones ofensivos usados para cometer ataques terroristas contra a Rússia", declarou o Ministério.

"Conseguimos desmantelar os planos do regime de Kiev de organizar ataques terroristas contra a Rússia em um futuro próximo", acrescentou.

O Exército russo afirmou ainda que continua sua ofensiva na região de Donetsk, no leste da Ucrânia e anexada pela Rússia em setembro. A zona agora concentra a maior parte dos combates.

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, acusou a Rússia de ter atacado áreas residenciais, deliberadamente, no sábado. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reagiu a esses bombardeios, garantindo que seu país "não perdoará" a Rússia.

No lado pró-Rússia, autoridades em territórios separatistas no leste da Ucrânia relataram a morte de um civil por bombardeios ucranianos na cidade de Yasinuvata, na região de Donetsk. Também denunciaram os bombardeios do Exército de Kiev contra a cidade de Donetsk e a cidade vizinha de Makiivka, que deixaram pelo menos 15 feridos.

Em sua mensagem de fim de ano, Zelensky elogiou a resistência ucraniana à invasão russa e disse que o seu país lutará até à "vitória", ou seja, até recuperar todos os territórios ocupados, ou anexados, pela Rússia.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, por sua vez, que a "justiça moral e histórica" está do lado de seu país nesta guerra e acusou os ocidentais de "usarem, cinicamente, a Ucrânia e seu povo para enfraquecer e dividir a Rússia".

bur-pop/thm/eb/eg/tt

Tags