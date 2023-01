Bento XVI: o que é um papa emérito?

Aos 95 anos, o papa emérito Bento XVI, primeiro papa a renunciar ao cargo em seis séculos, morreu em decorrência de agravamento de problemas de saúde causados pela idade neste sábado, 31. O velório do pontífice deve ocorrer nesta segunda-feira, 2.

O papa Francisco havia anunciado na última quarta-feira, 28, que Bento estava “muito doente” e pediu orações para o seu antecessor, após visitá-lo.

Com um pontificado de oito anos, Bento XVI anunciou, em 2013, sua renúncia por motivos de saúde — ato que surpreendeu o mundo, já que ele foi o primeiro a renunciar ao cargo desde Gregório XII, em 1415. Após a renúncia, o ex-papa mudou-se do Vaticano para a residência de verão no Sul de Roma e, posteriormente, retornou ao Vaticano, onde se acomodou em um convento.

O que é um “papa emérito”?

Conforme traduções de dicionários, a palavra “emérito” significa “aquele que se aposentou e desfruta dos rendimentos e honras do emprego” ou “muito experiente e prestigiado”. Ambas as definições se aplicam ao papa emérito que, após renunciar ao cargo máximo da Igreja Católica, continuou a servir à igreja e era conselheiro próximo do papa Francisco.

Desta forma, Bento XVI, mesmo não tendo mais o poder de decidir os rumos da igreja, seguia usufruindo de muito prestígio e influência por conta de seu pontificado.



