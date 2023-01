Ataque a prisão no México deixa 14 mortos e mais de 20 presos foragidos

Um ataque armado de supostos criminosos contra uma prisão em Ciudad Juárez, no norte do México, deixou 14 mortos, incluindo dez guardas, e 24 detentos foragidos neste domingo (1º), informou o Ministério Público do estado de Chihuahua, que faz fronteira com os Estados Unidos.

Foram "registradas as mortes de 14 pessoas, entre elas 10 oficiais de segurança e custódia penitenciária e quatro pessoas privadas de liberdade. Além disso, há 13 feridos e pelo menos 24 foragidos", informou o MP de Chihuahua em nota.

O ataque aconteceu ao amanhecer, quando homens armados chegaram à penitenciária a bordo de veículos blindados e abriram fogo contra os guardas, no momento em que familiares aguardavam para entrar no recinto para as visitas de ano novo.

Segundo as primeiras investigações, o ataque tinha como objetivo facilitar a fuga de um grupo de detentos.

Após o ataque, a polícia estadual - com a ajuda de militares - realizou quatro detenções, acrescentou o MP sem detalhar se são presos foragidos ou pessoas que participaram do ataque.

Segundo a imprensa local, alguns detentos teriam se rebelado no interior da prisão, ateando fogo a diversos objetos e entrando em confronto com os carcereiros.

De acordo com essas versões, o tiroteio na parte externa da prisão provocou cenas de pânico entre os moradores locais, enquanto a prefeitura pedia à população que não se aproximasse da região onde fica a penitenciária.

O Ministério Público informou que as forças de segurança conseguiram controlar a situação na penitenciária cerca de cinco horas depois que o ataque teve início.

Na prisão de Ciudad Juárez, cidade crucial para o tráfico de drogas para os Estados Unidos, estão presos integrantes dos braços armados dos cartéis de Sinaloa e Juárez, que disputam o controle do tráfico de drogas na região há mais de 15 anos.

Esta prisão já foi cenário de diversas disputas entre grupos rivais e rebeliões, entre elas uma que deixou 20 mortos em março de 2009, uma das mais violentas.

Segundo um relatório da Comissão Estatal de Direitos Humanos de fevereiro de 2022, mais de 3.700 pessoas estão reclusas na prisão de Ciudad Juárez, que tem capacidade para 3.135 detentos.

