Anita Pointer, das Pointer Sisters, morre aos 74 anos

A cantora americana Anita Pointer, integrante do premiado grupo Pointer Sisters, morreu no sábado (31), aos 74 anos, vítima de câncer, informou sua assessoria.

Junto com suas irmãs Bonnie, June e Ruth, Anita fundou o grupo de soul que encantou fãs ao redor do mundo com sucessos como "I'm So Excited", "Jump" e "Fire".

O grupo de Oakland, na Califórnia, lançou seu primeiro álbum em 1973 e foi reconhecido com três prêmios Grammy durante sua carreira.

"É triste informar que minha cliente, a vencedora do Grammy Anita Pointer, das Pointer Sisters, faleceu após uma heróica batalha contra o câncer", disse Roger Neal no Instagram.

Pointer faleceu na véspera de Ano Novo em sua casa em Los Angeles, cercada por sua família, disse Neal à CNN.

"Embora estejamos profundamente tristes com a perda de Anita, nos conforta saber que ela agora está com sua filha, Jada, e suas irmãs June e Bonnie, e em paz", disse a família da cantora em comunicado.

"O céu é um lugar lindo e amoroso com Anita lá."

