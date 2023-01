2022 bate recorde de travessias clandestinas no Canal da Mancha

Mais de 45.000 migrantes tentaram chegar ao Reino Unido com precárias embarcações através do Canal da Mancha em 2022, o que representa um número anual recorde, apesar dos esforços do governo britânico para impedir essas travessias clandestinas.

Segundo cálculos da AFP com base em dados do Ministério britânico da Defesa, 45.756 migrantes fizeram essa perigosa viagem por águas frias e agitadas, ou seja, quase o dobro dos 28.526 registrados em 2021, quando já havia atingido um número recorde.

A maioria dessas travessias ocorre durante o verão, mas também há algumas durante o inverno. Em dezembro, por exemplo, 1.745 pessoas chegaram ao Reino Unido dessa maneira.

O mês passado foi marcado pelo naufrágio de um bote inflável, no qual viajavam mais de 40 migrantes.

Quatro deles morreram afogados, provavelmente de nacionalidade afegã e senegalesa, segundo os primeiros elementos da investigação. Os demais foram resgatados.

