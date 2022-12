Vini Jr denuncia racismo e considera que LaLiga "segue sem fazer nada"

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, denunciou mais uma vez neste sábado incidentes racistas nos estádios espanhóis e a falta de ação da LaLiga, órgão que gerencia o futebol profissional na Espanha, que "segue sem fazer nada".

"Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a LaLiga segue sem fazer nada... Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final a culpa é minha", lamentou Vini em um story em sua conta no Instagram.

Segundo diversos vídeos publicados nas redes sociais e comentados pela imprensa espanhola, entre o público do estádio José Zorrilla, onde na sexta-feira o Real Madrid venceu por 2 a 0 o Valladolid, houve insultos racistas.

"Em relação aos acontecimentos de ontem, a LaLiga continua investigando e detectou insultos racistas de alguma pessoa (não de grupos) em vídeos enviados para as redes sociais, e será objeto de uma denúncia, como em casos anteriores", disse um porta-voz da LaLiga à AFP neste sábado.

No início de dezembro, a justiça da Espanha arquivou uma investigação sobre cânticos racistas por parte de torcedores do Atlético de Madrid contra Vinicius em setembro.

A promotoria de Madrid considerou que os cânticos eram "desagradáveis, inapropriados e desrespeitosos", mas foram proferidos em "um jogo de futebol de máxima rivalidade, junto com outras alusões depreciativas marcadas por essa competição esportiva".

Um grupo de torcedores do Atlético, segundo a denúncia, tinha chamado Vini Jr de 'macaco' no clássico de Madri.

Tanto Vinícius quanto o também brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, foram alvo de arremessos de objetos naquela partida.

