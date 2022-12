Ugandês Andrew Kwemoi e queniana Catherine Reline vencem a São Silvestre

O ugandês Andrew Kwemoi e a queniana Catherine Reline venceram neste sábado a 97ª edição da tradicional corrida de São Silvestre, em São Paulo, que foi dominada por atletas africanos no masculino e no feminino.

Kwemoi, de 22 anos, liderou a prova de ponta a ponta e conseguiu a vitória com um tempo de 44 minutos e 43 segundos nos 15 quilômetros de percurso, seguido por seu compatriota Maxwell Rotich (45m17s) e o tanzaniano Jospeh Panga (45m42s). O brasileiro Fábio Jesus Correia terminou na quarta colocação.

A vitória de Kwemoi foi a primeira de um atleta de Uganda na famosa corrida de São Paulo e mantém a hegemonia africana no masculino, com nove vitórias nas últimas dez edições.

No feminino, a África também dominou, com a queniana Catherine Reline no primeiro lugar, seguida pelas etíopes Yimer Wude e Kabebush Yisma. A brasileira Jenifer Nascimento foi a quarta.

Reline, de apenas 20 anos, liderou com autoridade a prova desde o início e terminou com o tempo de 49m39s, mantendo o reinado do Quênia entre as mulheres, após a vitória no ano passado de Sandrafelis Tuei.

Desde 2007, as atletas quenianas ganharam 11 edições da prova feminina, hegemonia interrompida apenas pelas três vitórias da etíope Yimer Wude em 2008, 2014 e 2015.

A edição deste ano representou a volta à normalidade na tradicional corrida após a pandemia de covid-19, com mais de 32 mil participantes.

Segundo a organização, houve um aumento de atletas femininas, que representaram 35,6% dos inscritos, perante os 29,4% do ano passado.

A corrida deste ano também foi a despedida da brasileira Maria Zeferina Baldaia, de 50 anos, depois de 21 participações na São Silvestre, que venceu em 2001.

Muitos participantes renderam homenagem a Pelé, que faleceu na última quinta-feira aos 82 anos, com cartazes e camisas em referência ao Rei do futebol.

A São Silvestre começa e termina na famosa Avenida Paulista e é considerada a prova atlética popular mais famosa da América Latina.

