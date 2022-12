PAUTA ESPECIAL APÓS FALECIMENTO DE BENTO XVI

CIDADE DO VATICANO:

Francisco homenageia Bento XVI, 1º papa da era moderna a renunciar

O papa Francisco prestou uma comovente homenagem, neste sábado (31), a seu antecessor Bento XVI, falecido poucas horas antes, aos 95 anos, em sua residência no Vaticano.

CIDADE DO VATICANO:

Papa Francisco presidirá funeral de Bento XVI em 5 de janeiro

O papa Francisco presidirá, em 5 de janeiro, o funeral de seu antecessor Bento XVI, que morreu em sua residência dentro do Vaticano, neste sábado (31), aos 95 anos - anunciou o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni.

CIDADE DO VATICANO:

Reações à morte de Bento XVI se multiplicam pelo mundo

Líderes mundiais e da Igreja reagiram rapidamente, neste sábado (31), ao anúncio do falecimento do papa emérito Bento XVI, homenageando um "grande teólogo" de "personalidade marcante.

CIDADE DO VATICANO:

Bento XVI, papa ultraconservador de uma igreja marcada por escândalos

O papa emérito Bento XVI, falecido neste sábado (31) aos 95 anos, era um teólogo ultraconservador que acabou renunciando em 2013 ao seu breve pontificado de oito anos em uma Igreja marcada por escândalos e intrigas.

Por Kelly VELASQUEZ

CIDADE DO VATICANO:

Morte de Bento XVI inunda praça de São Pedro de tristeza e emoção

Centenas de fiéis e turistas que se encontravam neste sábado (31), na Praça de São Pedro, no Vaticano, receberam com tristeza e orações a notícia da morte do Papa Emérito Bento XVI, definido por um deles como "um grande pontífice, apesar das críticas".

Por Clement MELKI

CIDADE DO VATICANO:

Grandes datas do pontificado de Bento XVI

Confira abaixo as principais datas do papado de Bento XVI (2005-2013), falecido neste sábado (31), aos 95 anos.

CIDADE DO VATICANO:

A difícil convivência entre Bento XVI e seu sucessor, Francisco

Bento XVI, falecido este sábado, aos 95 anos, prometeu após a sua renúncia em 2013 não ofuscar o seu sucessor, o Papa Francisco. Mas na realidade nunca se fez esquecer, alimentando a saga de "dois papas", amigos e ao mesmo tempo rivais.

CIDADE DO VATICANO:

Bento XVI: um pioneiro na luta contra a pedofilia acusado de complacência

Bento XVI proclamou durante seu papado ter "tolerância zero" para abusos sexuais cometidos por clérigos, mas essa linha foi ofuscada este ano por acusações de encobrir pedófilos quando era arcebispo na Alemanha.

Por Kelly VELASQUEZ

CIDADE DO VATICANO:

Os textos de Bento XVI

Durante seus quase oito anos de pontificado, Bento XVI, um papa erudito, escreveu três encíclicas sobre as virtudes teologais, uma carta apostólica dirigida aos chineses e uma imponente trilogia sobre a vida de Jesus.

CIDADE DO VATICANO:

Papas frente à morte, entre veneno, exumação e marteladas

A morte pacífica de Bento XVI em um mosteiro no coração dos jardins do Vaticano contrasta com as circunstâncias dolorosas, violentas ou às vezes misteriosas que marcaram a morte de muitos de seus predecessores.

