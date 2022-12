Os textos de Bento XVI

Durante seus quase oito anos de pontificado, Bento XVI, um papa erudito, escreveu três encíclicas sobre as virtudes teologais, uma carta apostólica dirigida aos chineses e uma imponente trilogia sobre a vida de Jesus.

- 28 de junho de 2005: publicação do "Compendium" (resumo) do catecismo da Igreja Católica, sob a direção de Joseph Ratzinger, que como papa adotou o nome Bento XVI. O texto, de 205 páginas, transcreve a doutrina da Igreja, sem novidades de fundo.

- 25 de janeiro de 2006: a encíclica "Deus caritas est" (Deus é amor) aborda os conceitos de eros (amor sexual), ágape (amor incondicional), logos e sua relação com os ensinamentos de Jesus Cristo. Nela, anuncia o programa de seu pontificado.

- 13 de março de 2007: Primeira "Exortação Apostólica" de Bento XVI. O texto "Sacramento Caritatis" rechaçava mudanças no celibato sacerdotal e reafirmava a oposição da Igreja às uniões homossexuais, ao aborto e à eutanásia por serem contrárias à "natureza humana".

- 16 de abril de 2007: primeiro volume da trilogia sobre a vida de Jesus, intitulada "Jesus de Nazaré", iniciada em 2003, quando ainda era cardeal. Trata-se, ao mesmo tempo, de um "relato pastoral", através de um comentário dos Evangelhos, que introduz "os princípios do cristianismo" e de um ensaio que distingue os textos e discursos do papa teólogo.

- 26 de junho de 2007: em um decreto papal ou "Motu Proprio", Bento XVI restabelece a norma de uma maioria de dois terços para a eleição do pontífice, inclusive depois de várias votações sem resultado. Em 1996, João Paulo II tinha abolido essa norma e introduziu a maioria absoluta após 33 votações sem resultado.

- 30 de junho de 2007: Em uma carta aos católicos chineses, o papa pede unidade e reconciliação entre todos os fiéis daquele país, divididos entre uma Igreja oficial e outra clandestina; denuncia, ainda, a interferência de organismos estatais e declara sua disposição ao diálogo com as autoridades do país comunista.

- 7 julho de 2007: Com um "Motu Proprio", Bento XVI autoriza a celebração da missa em latim.

O documento, "Summorum Pontificum", permite a liturgia romana anterior à reforma de 1970, ou seja, o Missal promulgado por João XXIII em 1962, poucos meses antes do início do Concílio Vaticano II, que contemplava, ainda, a missa de São Pio V, conhecida como tridentina.

- 30 de novembro de 2007: Segunda encíclica do papa, "Spe salvi" (Salvos pela esperança), que pretende oferecer um horizonte à humanidade frente ao materialismo e ao relativismo e critica o marxismo, que tinha se disseminado no século XX.

- 2 de julho de 2009: um novo "Motu Proprio" abre o diálogo com os ultraconservadores do movimento lefebvrista.

- 7 de julho de 2009: Terceira encíclica, "Caritas in veritate" (Caridade na verdade), sobre temas sociais. Defende uma ordem financeira que busque o bem comum, afirma que a economia precisa de ética e que o mercado "não é lugar de atropelo do forte sobre o fraco".

- 9 de novembro de 2009: promulgação da "Constituição Apostólica" para a conversão de anglicanos, inclusive alguns casados, de forma que possam se incorporar à Igreja católica.

- 19 março de 2010: "Carta Pastoral" aos irlandeses, primeiro documento sobre a pedofilia na Igreja, que confirma a vontade de romper o muro do silêncio erguido durante décadas pelo Vaticano nos casos de abusos de menores.

- 21 de novembro de 2010: publicação do livro-entrevista "Luz do mundo". Trata-se de conversas do papa com o jornalista alemão Peter Seewald, nas quais Bento XVI admite, em "alguns casos", o uso de preservativos e não descarta a renúncia em caso de incapacidade.

- 2 de março de 2011: Segundo volume da trilogia "Jesus de Nazaré", sobre a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, no qual sustenta que o Jesus dos Evangelhos realmente existiu.

- 14 de setembro de 2012: Em pleno conflito interno na Síria, o papa assina, durante visita ao Líbano, uma "Exortação Apostólica" dirigida aos católicos do Oriente Médio, na qual exorta muçulmanos e cristãos a conviverem pacificamente.

- 20 de novembro de 2012: Terceiro e último volume da trilogia sobre Jesus, "A infância de Jesus", no qual "dialoga" com as narrativas de Mateus e Lucas.

- 24 de fevereiro de 2013: Bento XVI promulga um Motu Propio para conceder aos cardeais a faculdade de antecipar o início do conclave para a eleição de um novo papa após a sua renúncia, anunciada em latim em 11 de fevereiro perante um grupo de cardeais.

