Milhares de manifestantes do Fatah vão às ruas em Gaza, controlada pelo Hamas

Milhares de palestinos participaram, neste sábado (31), de uma das maiores manifestações em anos do movimento Fatah, do presidente Mahmud Abbas, nas ruas da Faixa de Gaza, um enclave palestino controlado pelo Hamas.

Fatah e Hamas, as duas principais organizações palestinas, se enfrentam desde as eleições de 2006, vencidas pelo Hamas, mas que nunca foram reconhecidas nem pelo Fatah, nem pela comunidade internacional.

No ano seguinte, os confrontos entre os dois grupos abriram a via para o surgimento de dois sistemas políticos separados: de um lado, a Autoridade Palestina, com sede na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967 e onde vivem 2,8 milhões de palestinos e, por outro, a Faixa de Gaza e seus 2,3 milhões de habitantes, chefiada pelo Hamas e submetida a um estrito bloqueio israelense.

Ahmed Helles, que chefia o Fatah na Faixa de Gaza, aproveitou o 58º aniversário da fundação do movimento para fazer um chamado à reconciliação.

Referindo-se ao novo governo israelense de Benjamin Netanyahu, o mais à direita da história de Israel, afirmou que "este governo irá embora como outros governos racistas anteriores, e nosso povo ficará".

O líder se dirigiu a uma multidão, que tremulava bandeiras amarelas do Fatah e repetia palavras de ordem em apoio a Abbas, presidente da Autoridade Palestina.

"Chegou o momento de obter a reconciliação nacional", acrescentou.

