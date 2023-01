Kim defende um 'aumento exponencial' do arsenal nuclear da Coreia do Norte

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, defendeu um "aumento exponencial" do arsenal nuclear do país, que inclua o desenvolvimento de mísseis potentes de contra-ataque, reportou a imprensa estatal neste domingo (noite de sábado, 31, no Brasil).

Em um relatório ao fim de uma reunião-chave de seu partido, Kim pediu "um aumento exponencial do arsenal nuclear do país", noticiou a agência KCNA, que também evocou o desenvolvimento de "outro sistema de mísseis balísticos intercontinentais, cuja missão principal é um rápido contra-ataque nuclear".

sh/ceb/smw/dbh/dga/mvv

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags