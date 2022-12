Inglês Scott Parker é o novo técnico do Brugge

O inglês Scott Parker foi anunciado neste sábado como novo técnico do Brugge, três dias depois da demissão surpreendente de Carl Hoefkens, que classificou a equipe para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

"Scott Parker sucede Carl Hoefkens como treinador do Club Brugge", informou o atual campeão da Bélgica em um breve comunicado.

Parker (42 anos), que como jogador fez 18 partidas pela seleção da Inglaterra e passou por Chelsea e Newcastle, iniciou sua carreira de treinador no time sub-18 do Tottenham, antes de se juntar em 2018 à comissão técnica do Fulham e de suceder em 2019 o treinador da equipe principal, Claudio Ranieri, de quem era auxiliar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com ele no cargo, o clube londrino foi rebaixado naquele ano e retornou à Premier League na temporada seguinte, mas caiu novamente para a segunda divisão em 2021.

Após deixar o Fulham, Parker assumiu o Bournemouth e deixou a equipe apenas algumas semanas depois, em agosto de 2022.

O Brugge foi uma das sensações da fase de grupos da Champions, classificando-se às oitavas como segundo de seu grupo, à frente de Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid.

Mas no Campeonato Belga, o time é o quarto colocado e está a 12 pontos do líder Genk. Além disso, foi eliminado recentemente nas oitavas de final da Copa da Bélgica.

./jr/fal/dr/cb

Tags