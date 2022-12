Grupo Estado Islâmico reivindica atentado contra policiais no Egito

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou, neste sábado (31), através de seu órgão de propaganda, o atentado cometido na véspera na cidade de Ismailía, às margens do canal de Suez, no Egito.

"Uma célula de soldados do califado conseguiu atacar um posto de controle da polícia egípcia (...) com metralhadoras", reportou a agência de propaganda Amaq.

Este ataque foi o primeiro na península do Sinai (leste do Egito) nos últimos três anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo fontes egípcias, o atentado matou três policiais e deixou feridas outras quatro pessoas.

Dois indivíduos armados saíram de dois carros e atiraram com armas automáticas nos policiais de uma barreira montada no bairro residencial de Ismailía, segundo as mesmas fontes.

A península do Sinai foi um dos territórios egípcios com maior atividade de grupos jihadistas durante a última década.

bur-sbh/feb/eb/atm/mvv

Tags