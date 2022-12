Grêmio anuncia contratação do uruguaio Luis Suárez

O Grêmio anunciou neste sábado a contração do atacante uruguaio Luis Suárez, que chega ao clube gaúcho assinando um contrato de dois anos.

Suárez tinha retornado ao futebol sul-americano em 2022 para defender o Nacional de Montevidéu, depois de brilhar por mais de uma década nos campos da Europa. Em três meses no time que o revelou, o 'Pistolero' marcou oito gols e conquistou o título do Campeonato Uruguaio.

"Luis Suárez, bem-vindo!", diz o anúncio do Grêmio nas redes sociais, junto a uma imagem do atacante vestindo a camisa tricolor.

O clube gaúcho também publicou um vídeo do jogador enviando uma mensagem à torcida gremista.

"Olá a toda a torcida do Grêmio, queria agradecer todo o carinho que me deram e que estejam preparados para desfrutar esses dois maravilhosos anos, para tentar conseguir grandes coisas. Um grande abraço e nos vemos nos próximos dias", disse o atacante.

Suárez se despediu das Copas do Mundo no Catar aos 35 anos sem marcar nenhum gol e com a eliminação do Uruguai na fase de grupos do torneio.

