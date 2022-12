Curto-circuito causou mortal incêndio em hotel-cassino do Camboja

Um curto-circuito elétrico causou o devastador incêndio em um hotel-cassino no Camboja que deixou 26 mortos - informaram autoridades locais neste sábado (31).

O incêndio começou na noite de quarta-feira no hotel-cassino Grand Diamond City, em Poipet, uma localidade próxima da fronteira com a Tailândia. As chamas se espalharam rapidamente pelo complexo, levando algumas pessoas a pularem de parapeitos e janelas para escapar do fogo.

"O acidente foi causado por um curto-circuito elétrico", disse o vice-presidente do Comitê Nacional de Gestão de Desastres, Kun Kim.

O balanço de mortes é de 26 pessoas, incluindo 17 tailandeses, uma malaia e uma nepalesa, detalhou.

"Algumas morreram queimadas, outras, por falta de oxigênio, e outras ficaram feridas e morreram no caminho de saída", completou.

Kim reconheceu que as autoridades demoraram muito para extinguir as chamas, em parte, devido ao desenho do complexo e à falta de equipamentos de resgate.

As equipes de emergência interromperam as buscas na noite de sexta-feira. Kun Kim confirmou que todo complexo foi revistado.

Muitos dos feridos se recuperam na Tailândia, que cooperou nas tarefas de resgate. Suas autoridades disseram que há 50 pessoas hospitalizadas, 13 delas em estado crítico.

As autoridades do Camboja anunciaram que estão avaliando se processarão os proprietários do hotel.

