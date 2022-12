Coreia do Norte dispara míssil de curto alcance (exército sul-coreano)

A Coreia do Norte disparou, neste domingo (tarde de sábado, 31, no Brasil), um míssil balístico de curto alcance no Mar do Japão, informou o exército sul-coreano, segundo informação citada pela agência Yonhap.

O lançamento deste míssil foi o segundo em poucos dias e foi feito da região de Yongseong, na capital, Pyongyang, reportou a agência sul-coreana.

