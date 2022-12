Comunicado do Business Wire :American Express Company

Hoje, a American Express (NYSE:AXP) reinaugurou o recém-expandido Centurion Lounge no Aeroporto Internacional de San Francisco (SFO). Com 16.000 pés quadrados, o saguão tem agora quase o dobro de tamanho e oferece mais assentos, um bar adicional com linhas especiais de vinhos e curadoria do sommelier e diretor de vinhos do Centurion Lounge, Anthony Giglio, além de um novo menu do chef executivo do Liholiho Yacht Club de San Francisco, Ravi Kapur.

"Estamos animados por entrar no novo ano com a inauguração de nosso Centurion Lounge no Aeroporto Internacional de San Francisco", afirmou Pablo Rivero, vice-presidente e diretor geral de experiências globais de saguão. "Com comida, vinho e arte excepcionais inspirados no norte da Califórnia, este saguão bem equipado foi concebido para deixar os membros do cartão revigorados e prontos para suas viagens."

O Centurion Lounge no SFO terá agora mais espaço para membros elegíveis do cartão, incluindo dois bares de vinho e áreas de café, banheiros adicionais, recintos de telefone privados, diversos espaços de trabalho privados e muito mais. O saguão está localizado no Terminal 3, no mezanino.

VINHOS DEORIGEM LOCAL1

O saguão irá contar com um novo bar onde os hóspedes poderão desfrutar de vinhos especiais, destacando quatro vinhos regionais com curadoria do renomado especialista em vinhos, Anthony Giglio. O novo bar complementa a carta de vinhos existente, onde os hóspedes podem provar vinhos de toda a Califórnia. As linhas de vinhos serão alternadas sazonalmente, iniciando hoje com uma linha Sonoma Chardonnay e uma linha Napa Valley Cabernet Sauvignon:

Linha Sonoma Chardonnay

-- Gundlach Bundschu Sonoma Coast Chardonnay 2020

-- Head High Sonoma County Chardonnay 2021

-- Sonoma Cutrer Les Pierres Sonoma Valley Chardonnay 2019

-- Walt Sonoma Coast Chardonnay 2019

Linha Napa Cabernet Sauvignon

-- Emblem Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019

-- Miner Emily's Cuvee Napa Valley Cabernet Sauvignon 2018

-- The Critic Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019

-- Twenty Rows Napa Valley Reserve Cabernet Sauvignon 2020

"Como San Francisco é conhecida mundialmente por seus vinhos de classe internacional, a carta de vinhos do Centurion Lounge no Aeroporto Internacional de San Francisco é totalmente dedicada a destacar as uvas locais da Califórnia", disse Anthony Giglio, sommelier e diretor de vinhos do Centurion Lounge. "Por nossa primeira experiência em linha de vinhos, estou entusiasmado em apresentar duas das regiões vinícolas mais famosas e estabelecidas da América - Sonoma e Napa Valley."

JANTAR E DESIGN ELEVADOS

O saguão irá oferecer um novo menu sazonal que celebra os fornecedores da Bay Area do chef executivo do Liholiho Yacht Club, Ravi Kapur. Nascido no Havaí, o chef indicado ao prêmio James Beard continuará trazendo seu talento único ao Centurion Lounge no SFO com pratos inspirados em sua linhagem e memórias de família, incluindo coxas de frango marinadas em Kochujang, arroz selvagem e sopa de coco, vinagre negro bem como cenouras baby vitrificadas em mel.

Os consumidores apreciam opções gastronômicas premium quando passam pelos saguões de aeroportos. Uma pesquisa recente da Amex Trendex* constatou que a maioria dos entrevistados (64%) disse que as ofertas de alimentos e bebidas premium são suas partes favoritas nos saguões de aeroportos.

O saguão irá exibir dois revestimentos de parede personalizados do piso ao teto da artista abstrata Tracie Cheng e um novo design de interiores que segue as sugestões dos vinhedos locais, da paisagem e do icônico nevoeiro de San Francisco, a fim de proporcionar aos hóspedes uma sensação de relaxamento.

ACESSO INCOMPARÁVEL

Com mais opções de saguão do que qualquer outro emissor de cartão de crédito no mercado e o único emissor de cartão de crédito com um saguão próprio no SFO, a American Express Global Lounge Collection? é apenas uma das muitas formas pelas quais a American Express oferece suporte aos membros do cartão em suas viagens. A American Express continua aperfeiçoando a rede Centurion Lounge através de novos locais e expansão de saguões existentes. A American Express anunciou planos para inaugurar novos saguões no Aeroporto Nacional Reagan (DCA) em Washington, D.C. e no Aeroporto Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) em 2023 e 2024, respectivamente.

* METODOLOGIA AMEX TRENDEX

Esta pesquisa online Amex Trendex foi realizada entre 4 e 7 de novembro de 2022, em uma amostra de 2.000 adultos com HHI > 70k+ que viajam de avião pelo menos uma vez ao ano. As entrevistas foram realizadas online. Os resultados da pesquisa completa têm uma margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais.

SOBRE A AMERICAN EXPRESS

A American Express é uma empresa de pagamentos integrada a nível mundial, que oferece aos clientes acesso a produtos, percepções e experiências que enriquecem vidas e geram sucesso nos negócios. Saiba mais em americanexpress.com e entre em contato conosco em facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress e youtube.com/americanexpress.

Principais links para produtos, serviços e informações sobre sustentabilidade corporativa: cartões pessoais, cartões empresariais e serviços, serviços de viagem, cartões presente, cartões pré-pagos, serviços comerciais, Accertify, Kabbage, Resy, cartões corporativos, viagens de negócios, diversidade e inclusão, sustentabilidade corporativa e Relatórios ambientais, sociais e de governança.

SOBRE O CENTURION LOUNGE

O Centurion Lounge é o programa exclusivo de saguões dentro da ampla American Express Global Lounge Collection, que inclui acesso aos Centurion Lounges da American Express, saguões internacionais da American Express, Delta Sky Club® para membros do cartão que voam pela Delta, Priority Pass? Select Lounges mediante inscrição, Airspace Lounges, MAG U.S. Escape Lounges e Plaza Premium Lounges, com um total de mais de 1.400 saguões em 140 países e aumentando.

Os membros do cartão elegíveis podem encontrar um saguão no site da Global Lounge Collection ou usar o aplicativo American Express®. Também podem fazer check-in em Centurion Lounges selecionados através da ferramenta móvel de check-in no aplicativo American Express®.

SOBRE O AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO

O SFO sente o prazer de dar as boas-vindas aos viajantes de companhias aéreas com uma experiência aeroportuária com acesso contínuo, cortesias bem elaboradas, design sustentável bem como obras de arte e exposições inspiradoras.

Para obter informações atualizadas sobre partidas e chegadas, mapas de aeroportos e detalhes sobre compras, restaurantes, exposições culturais, transporte terrestre e muito mais, acesse www.flysfo.com. Siga-nos no twitter.com/flysfo e facebook.com/flysfo.

