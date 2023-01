Canadá vai pedir teste negativo de covid a passageiros vindos da China

O Canadá anunciou, neste sábado (31), que a partir de 5 de janeiro exigirá a passageiros vindos da China a apresentação de um teste negativo de covid-19 para entrar no país, uma medida já adotada por outros países diante da onda de casos no gigante asiático.

Os testes negativos para a covid deverão ter sido realizados no máximo dois dias antes do voo, informou o governo em um comunicado.

Ottawa disse que a medida é "uma resposta à onda de covid-19 na República Popular Chinesa e em vista dos limitados dados epidemiológicos e de sequenciamento genômico viral disponíveis sobre estes casos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A norma vai entrar em vigor em 5 de janeiro e será reavaliada após 30 dias.

Depois de quase três anos, a China anunciou que na próxima semana vai eliminar as restrições estritas para viagens ao exterior, apesar do aumento dos casos e da preocupação com a exatidão de seus dados.

O governo canadense declarou que também vai analisar as águas residuais de todos os aviões de voos internacionais que pousarem em Toronto ou Vancouver para detectar novas variantes.

amc/caw/dga/atm/mvv

Tags