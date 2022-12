Bombardeios atingem várias regiões da Ucrânia, com um morto em Kiev

Uma onda de bombardeios atingiu a Ucrânia neste sábado (31), incluindo a capital do país, Kiev, onde pelo menos uma pessoa morreu, e várias ficaram feridas - informaram autoridades locais.

"Segundo as primeiras informações, uma pessoa morreu no bairro de Solomiansky. Várias pessoas ficaram feridas", informou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, no Telegram.

Pouco antes, nesse mesmo aplicativo, Klitschko havia anunciado que "explosões foram ouvidas em Kiev", advertindo a população: "mantenham-se a salvo!".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As autoridades ucranianas também relataram destruição e incêndios em Mykolaiv, no sul, e em Khmelnitsky, no oeste.

bur/gw/sag/meb/tt

Tags