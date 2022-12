Barcelona empata (1-1) com o Espanyol, mas encerra ano como líder em LaLiga

O Barcelona tropeçou em seu primeiro jogo após a Copa do Mundo e não passou de um empate em casa em 1 a 1 com o Espanyol neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, do qual é o líder empatado em pontos com o Real Madrid.

Na sexta-feira, o time merengue, que chegava à rodada como vice-líder a dois pontos do Barça, tinha assumido provisoriamente a primeira posição ao vencer por 2 a 0 o Valladolid com dois gols de Karim Benzema.

O empate deste sábado no Camp Nou permite ao Barcelona continuar em primeiro por ter um melhor saldo de gols em relação ao Real Madrid (+28 contra +21), mas ambos têm agora os mesmos 38 pontos.

Os 'blaugrana' abriram o placar logo aos 7 minutos. Após cobrança de escanteio de Raphinha, Andreas Christensen desviou de cabeça para Alonso mandar para as redes.

Mas no segundo tempo o Espanyol empatou aos 28 com Joseli, que marcou seu oitavo gol e se consolidou como artilheiro da equipe na temporada.

Os dois times não terminaram o jogo com 11 jogadores em campo, graças às expulsões na segunda etapa de Jordi Alba no Barcelona e do brasileiro Vinícius Souza no Espanyol.

Quando ainda vencia a partida, o Barça desperdiçou várias oportunidades com Ansu Fati, o próprio Marcos Alonso, Raphinha e Robert Lewandowski, e o gol de empate foi um duro golpe para os mais de 88 mil torcedores presentes no Camp Nou no último dia de 2022.

Já com o 1 a 1 no placar, o goleiro do Espanyol, Álvaro Fernández, foi o herói de sua equipe com duas grandes defesas que impediram a vitória dos donos da casa, primeiro em um lance de Christensen e depois em finalização de Lewandowski.

O ponto somado neste sábado, permite ao Espanyol (16º) se manter acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Sevilla (18º), que empatou na sexta-feira em 1 a 1 com Celta de Vigo (17º), outro time que luta para não cair.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Quinta-feira:

Girona - Rayo Vallecano 2 - 2

Betis - Athletic Bilbao 0 - 0

Atlético de Madrid - Elche 2 - 0

- Sexta-feira:

Getafe - Mallorca 2 - 0

Cádiz - Almería 1 - 1

Celta Vigo - Sevilla 1 - 1

Valladolid - Real Madrid 0 - 2

- Sábado:

Barcelona - Espanyol 1 - 1

Villarreal - Valencia

Real Sociedad - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 38 15 12 2 1 34 6 28

2. Real Madrid 38 15 12 2 1 35 14 21

3. Atlético de Madrid 27 15 8 3 4 23 14 9

4. Real Sociedad 26 14 8 2 4 19 17 2

5. Athletic Bilbao 25 15 7 4 4 24 14 10

6. Betis 25 15 7 4 4 17 12 5

7. Rayo Vallecano 23 15 6 5 4 22 18 4

8. Osasuna 23 14 7 2 5 16 14 2

9. Villarreal 21 14 6 3 5 15 10 5

10. Valencia 19 14 5 4 5 22 15 7

11. Mallorca 19 15 5 4 6 13 15 -2

12. Girona 17 15 4 5 6 22 24 -2

13. Almería 17 15 5 2 8 17 23 -6

14. Getafe 17 15 4 5 6 14 20 -6

15. Valladolid 17 15 5 2 8 13 23 -10

16. Espanyol 13 15 2 7 6 17 23 -6

17. Celta Vigo 13 15 3 4 8 15 27 -12

18. Sevilla 12 15 2 6 7 14 23 -9

19. Cádiz 12 15 2 6 7 10 27 -17

20. Elche 4 15 0 4 11 10 33 -23

