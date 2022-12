Barbara Walters, lenda da televisão americana, morre aos 93 anos

A jornalista Barbara Walters, que revolucionou uma indústria dominada por homens ao ser a primeira mulher a apresentar um noticiário vespertino nos Estados Unidos, morreu aos 93 anos - anunciou a emissora ABC, onde trabalhou por muitos anos.

Barbara entrevistou vários presidentes americanos, líderes estrangeiros, como o egípcio Anwar Sadat, ou o cubano Fidel Castro, e celebridades em uma carreira de cinco décadas que fez dela uma pedra angular da cultura televisiva americana.

A ABC não informou a causa, nem o local da morte.

A jornalista ganhou 12 prêmios Emmy, todos na ABC, à exceção de um. Aposentou-se da televisão depois de deixar o programa diurno "The View" em 2014, lançado por ela 1997.

Walters se tornou a primeira mulher a apresentar um noticiário noturno nos Estados Unidos, quando ingressou no "ABC Evening News" em 1976, com um salário então sem precedentes de US$ 1 milhão por ano.

"Como me sinto orgulhosa hoje, quando vejo todas as jovens que hoje estão fazendo e relatando as notícias", disse ela em sua última aparição no "The View".

"Se fiz algo para ajudar a que isso acontecesse, esse será o meu legado", completou.

