Arsenal vence Brighton e segue firme na liderança do Inglês; City tropeça

O Arsenal encerrou o ano de 2022 reforçando ainda mais sua liderança no Campeonato Inglês com uma vitória neste sábado por 4 a 2 sobre o Brighton fora de casa, após o empate do vice-líder Manchester City em 1 a 1 com o Everton.

Agora, a distância entre 'Gunners' e 'Citizens' passou de cinco para sete pontos, e o time londrino começa 2023 em uma posição muito favorável para conquistar seu primeiro título da Premier League desde 2004.

Os gols do Arsenal foram marcados por Bukayo Saka (minuto 2), Martin Odegaard (38), Eddie Nketiah (47) e pelo brasileiro Gabriel Martinelli (71).

Por sua vez, o Brighton (8º) descontou Kaoru Mitoma (64) e Evan Ferguson (77). Nos minutos finais, o VAR anulou outro gol de Mitoma.

Esta é a quinta vitória seguida dos 'Gunners' na Premier League. E o primeiro jogo do time em 2023 será um desafio difícil, contra o Newcastle, terceiro colocado, na próxima terça-feira.

Mais cedo, o Manchester City deixou escapar dois pontos valiosos ao empatar em 1 a 1 com o Everton.

Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Leeds na última quarta-feira, o City escalou novamente dez dos 11 titulares da última partida.

Os 'Citizens' abriram o placar aos 24 minutos com o norueguês Erling Haaland, após uma bela jogada coletiva e assistência de Riyad Mahrez.

Foi o 27º gol de Haaland na temporada e o 21º no Campeonato Inglês, que tem o norueguês na liderança da artilharia com oito gols a mais que o segundo, o inglês Harry Kane (Tottenham, 13 gols).

O empate do Everton saiu aos nove minutos do segundo tempo com Demarai Gray.

Em outro jogo do dia, o Newcastle também não aproveitou a chance de se aproximar da vice-liderança, ao empatar sem gols com o Leeds (14º).

O resultado coloca fim a uma sequência de seis vitórias da equipe na Premier League.

Já o Manchester United conseguiu subir para a quarta colocação, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, ao derrotar fora de casa o Wolverhampton (18º) por 1 a 0.

O autor do único gol do jogo foi Marcus Rashford, aos 31 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, os 'Red Devils' se colocam dois pontos à frente do Tottenham (5º), que no domingo recebe o Aston Villa (12º), no primeiro jogo de 2023 do campeonato.

Rashford marcou apesar de ter começado o jogo no banco por motivos disciplinares. O atacante inglês tinha chegado atrasado a uma reunião com seus companheiros depois de, segundo explicou, ter acordado tarde.

Também neste sábado, o Crystal Palace (11º) venceu por 2 a 0 o Bournemouth (15º), e o Fulham (7º) derrotou por 2 a 1 o lanterna Southampton (20º).

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sexta-feira:

West Ham - Brentford 0 - 2

Liverpool - Leicester 2 - 1

- Sábado:

Wolverhampton - Manchester United 0 - 1

Manchester City - Everton 1 - 1

Newcastle - Leeds 0 - 0

Bournemouth - Crystal Palace 0 - 2

Fulham - Southampton 2 - 1

Brighton - Arsenal 2 - 4

- Domingo:

(11h00) Tottenham - Aston Villa

(13h30) Nottingham - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 43 16 14 1 1 40 14 26

2. Manchester City 36 16 11 3 2 44 16 28

3. Newcastle 34 17 9 7 1 32 11 21

4. Manchester United 32 16 10 2 4 24 20 4

5. Tottenham 30 16 9 3 4 33 23 10

6. Liverpool 28 16 8 4 4 33 19 14

7. Fulham 25 17 7 4 6 29 27 2

8. Brighton 24 16 7 3 6 28 24 4

9. Chelsea 24 15 7 3 5 19 17 2

10. Brentford 23 17 5 8 4 27 27 0

11. Crystal Palace 22 16 6 4 6 17 21 -4

12. Aston Villa 18 16 5 3 8 17 25 -8

13. Leicester 17 17 5 2 10 26 30 -4

14. Leeds 16 16 4 4 8 23 29 -6

15. Bournemouth 16 17 4 4 9 18 36 -18

16. Everton 15 17 3 6 8 13 20 -7

17. West Ham 14 17 4 2 11 13 22 -9

18. Wolverhampton 13 17 3 4 10 10 26 -16

19. Nottingham 13 16 3 4 9 11 33 -22

20. Southampton 12 17 3 3 11 15 32 -17

