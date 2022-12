Acidente de estrada deixa 15 mortos no oeste do México

Pelo menos 15 pessoas morreram, e várias ficaram feridas, na sexta-feira (30) quando um ônibus de passageiros capotou em uma estrada no estado mexicano de Nayarit (oeste) - informaram as autoridades locais.

Em nota, a secretaria estadual de Segurança detalhou que as vítimas são turistas do estado de Guanajuato (centro) que voltavam para a cidade de León, onde passaram férias.

Entre os mortos, estão dois menores de idade, de acordo com o informe oficial.

As autoridades investigam as circunstâncias do acidente.

Segundo a imprensa local, havia 48 passageiros no veículo, que seriam taxistas e seus familiares que organizaram esta viagem de fim de ano.

