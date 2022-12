Zverev perde seu primeiro jogo de ATP após grave lesão em Paris

O alemão Alexander Zverev, ex-número dois do mundo, perdeu neste sábado em sua reaparição no circuito da ATP após a grave lesão no tornozelo sofrida em junho em Roland Garros, em Paris.

O campeão olímpico de Tóquio 2020 perdeu por 6 a 4 e 6 a 2 para o tcheco Jiri Lehecka na United Cup, torneio de equipes mistas de preparação para o Aberto da Austrália em meados de janeiro.

Foi a primeira partida oficial do alemão após romper três ligamentos do tornozelo direito na semifinal de Roland Garros contra o espanhol Rafael Nadal, da qual saiu em uma cadeira de rodas.

Em sua volta, Zverev se mostru com falta de ritmo, com até oito duplas faltas e vários erros não forçados.

"Eu sabia antes do jogo que ele não jogava há algum tempo, mas com um jogador como aquele isso pode não significar nada", disse Lehecka, de 21 anos.

Com esta vitória, os tchecos, que perderam o primeiro duelo contra os Estados Unidos, agora abrem uma vantagem de 1 a 0 para a Alemanha, que faz sua estreia na competição.

O torneio, que acontece entre Sydney, Perth e Brisbane, contará com a estreia neste sábado de Nadal, 22 vezes campeão do Grand Slam, e da polonesa número um do mundo, Iga Swiatek.

