Rússia lança dezenas de mísseis em Kiev e outras cidades ucranianas

Em nova onda de ataques russos de larga escala, Ucrânia afirma que mais de 120 mísseis foram disparados a fim de "destruir infraestrutura crítica e matar civis em massa". Capital e outras cidades ficam sem energia.A Rússia voltou a lançar ataques com mísseis de larga escala contra várias cidades da Ucrânia, incluindo a capital, Kiev, segundo informaram autoridades ucranianas. Alertas aéreos soaram em todo o país na manhã desta quinta-feira (29/12). "29 de dezembro. Ataque maciço de mísseis [...] O inimigo ataca a Ucrânia de várias direções com mísseis de cruzeiro aéreos e marítimos, a partir de aviões e navios estratégicos", escreveu a Força Aérea ucraniana nas redes sociais. O assessor do gabinete presidencial, Mykhailo Podolyak, afirmou que mais de 120 mísseis foram disparados contra a Ucrânia "para destruir infraestrutura crítica e matar civis em massa". Depois de uma série de reveses militares e perdas territoriais nos últimos meses, Moscou tem intensificado sua ofensiva aérea usando drones e mísseis para atacar a infraestrutura de energia da Ucrânia. Na manhã desta quinta-feira, foram relatadas explosões em várias cidades, incluindo a capital. Os sistemas de defesa aérea da Ucrânia foram ativados para conter os mísseis. Em Kiev, o prefeito Vitali Klitschko pediu aos moradores que armazenassem água e carregassem seus celulares. Por volta do meio-dia (hora local), cerca de 40% da cidade estava sem eletricidade devido aos ataques russos. Ainda segundo Klitschko, as explosões na capital deixaram ao menos três feridos, incluindo uma adolescente de 14 anos. Todos estão hospitalizados, escreveu o prefeito no Telegram. Ao menos 16 mísseis russos foram interceptados em Kiev. Fragmentos deles atingiram dois prédios residenciais no leste da cidade, enquanto uma indústria e um jardim de infância sofreram danos no sudoeste, informou a administração militar da capital ucraniana. Outras cidades atingidas Em Lviv, no oeste do país, as explosões deixaram 90% da cidade sem eletricidade, disse o prefeito Andriy Sadovyi. O governador da região de Lviv, Maksim Kozytski, afirmou que a defesa aérea está operante e pediu aos moradores que permaneçam em abrigos. Houve ainda uma "série de explosões" na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, segundo informou o prefeito Ihor Terekhov. Cidades como Poltava, Odessa e Mykolaiv também foram atingidas. O governador da província de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, Vitaliy Kim, disse que cinco mísseis foram derrubados sobre o Mar Negro. Segundo o comando militar ucraniano do Norte, dois foram abatidos na região de Sumy, localizada na fronteira com a Rússia, no nordeste do país. Os ataques desta quinta seguem múltiplos ataques com os chamados drones "kamikaze" que atingiram o sul e o leste do país na quarta-feira. Desde o início da guerra da Rússia, no fim de fevereiro, mais de 700 elementos de infraestrutura crítica foram destruídos na Ucrânia, segundo Kiev, além de milhares de outras instalações danificadas. ek (AFP, DPA, Efe, Lusa)