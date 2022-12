Rússia desiste de deixar UEFA

A Federação Russa de Futebol (RFS) não cumpriu a ameaça de deixar a UEFA e anunciou nesta sexta-feira (30) o desejo de criar um grupo de trabalho com a instituição europeia para organizar seu retorno às competições internacionais.

"O comitê executivo da Federação Russa de Futebol tomou a decisão de propor à UEFA a formação de um grupo de trabalho", disse Alexandre Dioukov, presidente da RFS, durante entrevista coletiva em Moscou.

Segundo Dioukov, o grupo deve encontrar soluções "para resolver o retorno dos clubes russos e da seleção aos torneios internacionais oficiais o mais rápido possível".

"Estudamos a possibilidade de retornar para as competições da UEFA", continuou, apontando que três representantes da UEFA e outros da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional (COI) seriam convidados a fazer parte desse grupo de trabalho.

"Para nós é importante participar das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026", reafirmou Alexandre Dioukov.

O anúncio é feito após a RFS ameaçar, nas últimas semanas, sua saída da UEFA para entrada na Confederação Asiática de Futebol (AFC), o que teria tido consequências financeiras para os clubes russos.

Alexandre Dioukov não descartou, porém, essa possibilidade, caso as negociações com a UEFA fracassem.

"Podemos ir para a Ásia, mas é necessário uma decisão da FIFA para participar da Copa do Mundo de 2026, vamos encontrar um acordo mais rápido por meio desse grupo de trabalho", explicou Dioukov.

Para ele, este grupo deve ser "um sinal de que as pontes não estão cortadas e que podemos tentar encontrar soluções para restabelecer as nossas relações".

A Federação Russa foi excluída de todas as competições organizadas pela UEFA no dia 28 de fevereiro, quatro dias após o início da ofensiva do Kremlin na Ucrânia.

No início de maio, a UEFA anunciou que "nenhum clube russo" participaria de campeonatos na Europa (Champions League, Europe League e Conference League) na temporada de 2022/2023, que acontece atualmente.

Em meados de setembro, a RFS confirmou não ter autorização para participar das eliminatórias para a Eurocopa-2024, prevista para março de 2023.

