Real Madrid vence Valladolid (2-0) com dois de Benzema e assume liderança provisória do Espanhol

De volta após a lesão que o levou a ficar de fora da Copa do Mundo do Catar, Karim Benzema deu ao Real Madrid uma vitória por 2 a 0 em Valladolid, nesta sexta-feira, pela 15ª rodada da LaLiga espanhola, colocando a sua equipe na liderança provisória.

O Real Madrid, que havia começado o dia na segunda posição, agora tem provisoriamente um ponto a mais que o Barcelona (38 a 37), que recebe o Espanyol (17º) neste sábado, em clássico local no Camp Nou.

A equipe merengue teve dificuldades para vencer no estádio José Zorrilla, onde os dois gols de Benzema vieram na reta final do jogo, quando tudo parecia caminhar para um empate sem gols.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vencedor da Bola de Ouro abriu o placar aos 83 minutos, convertendo uma penalidade máxima.

O Valladolid ficou então com dez jogadores devido à expulsão de Sergio León.

Benzema sentenciou aos 89 minutos, finalizando a gol um passe do compatriota Eduardo Camavinga na altura da marca do pênalti.

Estes são os primeiros gols de Benzema desde 19 de outubro, em Elche, naquele que foi o último jogo que o atacante francês havia participado integralmente.

O francês havia tido chances de marcar antes, sobretudo uma muito clara aos 18 minutos, quando sozinho diante da baliza mandou por cima do travessão.

E antes de Benzema se tornar o protagonista do jogo, o herói do Real Madrid tinha sido o goleiro belga Thibaut Courtois, com várias defesas magistrais (36, 68), evitando que os 'blanquivioletas' abrissem o placar.

"Foi Karim quem salvou o jogo para nós", disse Courtois, após o apito final. "O Karim do ano passado teria marcado mais um ou dois gols, mas ele está bem, só faltou um pouco de ritmo", disse o goleiro.

O treinador italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti se mostrou satisfeito: "Numa situação difícil, saímos com três pontos muito bons, com um grande jogo de Courtois e Benzema, que nos permitiu terminar bem um ano inesquecível".

Nas tribunas, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, foi convidado pelo seu homólogo do Valladolid, o ex-craque brasileiro Ronaldo Fenômeno, ex-jogador do gigante da capital espanhola.

Mais cedo o Sevilla, do técnico argentino Jorge Sampaoli, empatou em 1 a 1 em sua visita ao Celta de Vigo e continua antepenúltimo (18º), na zona de rebaixamento para a segunda divisão.

Gabri Veiga colocou o Celta (16º) na frente aos 33 minutos e aos 55 Kike Salas conseguiu empatar para o Sevilla, que terminou com dez homens em campo devido à expulsão aos 84 minutos de José Ángel Carmona.

O Sevilla, quarto colocado na temporada passada e habituado a lutar na parte de cima da tabela e nos principais torneios continentais, vive uma temporada dos pesadelos. Venceu apenas dois dos quinze jogos que disputou no campeonato espanhol e na Liga dos Campeões foi eliminado na fase de grupos. O time vai disputar a Liga Europa a partir de fevereiro.

Sampaoli voltou ao comando do Sevilla no início de outubro, após a demissão de Julen Lopetegui.

Outro que continua em queda é o Cádiz (19º), que empatou em 1 a 1 com o Almería (13º) num dérbi da Andaluzia.

Gonzalo Melero marcou para o Almería aos 40 minutos e aos 83 Lucas Pérez evitou a derrota da equipa amarela.

No primeiro jogo desta sexta-feira, o Getafe (14º) recuperou o fôlego ao vencer o Mallorca (11º) por 2 a 0, com dois gols de Borja Mayoral.

-- Jogos da 15ª rodada da Liga espanhola e classificação:

- Quinta-feira:

Girona - Rayo 2 - 2

Betis - Athletic 0 - 0

Atlético de Madrid - Elche 2 - 0

- Sexta-feira:

Getafe - Mallorca 2 - 0

Cádiz - Almería 1 - 1

Celta - Sevilla 1 - 1

Valladolid - Real Madrid 0 - 2

- Sábado:

(10h00) Barcelona - Espanyol

(12h15) Villarreal - Valencia

Real Sociedad - Osasuna

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Real Madrid 38 15 12 2 1 35 14 21

2. Barcelona 37 14 12 1 1 33 5 28

3. Atlético de Madrid 27 15 8 3 4 23 14 9

4. Real Sociedad 26 14 8 2 4 19 17 2

5. Athletic 25 15 7 4 4 24 14 10

6. Betis 25 15 7 4 4 17 12 5

7. Rayo 23 15 6 5 4 22 18 4

8. Osasuna 23 14 7 2 5 16 14 2

9. Villarreal 21 14 6 3 5 15 10 5

10. Valencia 19 14 5 4 5 22 15 7

11. Mallorca 19 15 5 4 6 13 15 -2

12. Girona 17 15 4 5 6 22 24 -2

13. Almería 17 15 5 2 8 17 23 -6

14. Getafe 17 15 4 5 6 14 20 -6

15. Valladolid 17 15 5 2 8 13 23 -10

16. Celta 13 15 3 4 8 15 27 -12

17. Espanyol 12 14 2 6 6 16 22 -6

18. Sevilla 12 15 2 6 7 14 23 -9

19. Cádiz 12 15 2 6 7 10 27 -17

20. Elche 4 15 0 4 11 10 33 -23

bur/dr/aam

Tags