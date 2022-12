Petróleo fecha em alta, encerrando um ano turbulento

Os preços internacionais do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (30), na última sessão de um ano marcado pela invasão russa da Ucrânia, temores de uma recessão mundial e uma nova onda de casos de covid-19 na China, provocando fortes oscilações durante meses.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março, fechou em alta de 2,93% a 85,91 dólares.

Em Nova York, seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em fevereiro, registrou alta de 2,37%, situando-se novamente acima dos 80 dólares o barril pela primeira vez desde o começo do mês, fechando a 80,26 dólares.

No acumulado do ano, os preços subiram 10,45% no caso do Brent e 6,82% para o WTI. No entanto, perderam quase 40% de seu valor desde os picos registrados em março, nas primeiras semanas da guerra na Ucrânia.

As sanções contra a Rússia, um dos maiores produtores de hidrocarbonetos do mundo, inicialmente fizeram os preços dispararem, mas "os temores sobre a oferta deram lugar a preocupações com a demanda", lembrou Han Tan, analista da Exinity.

As perspectivas de uma recessão em todo o mundo e as políticas monetárias mais estritas também influenciaram os preços.

Nesta sexta, "depois de um ano tumultuado, o mercado parece estar concentrado na produção de petróleo americano, que embora tenha sido anunciado em seu nível mais alto desde março de 2020, continua sendo decepcionante", comentou à AFP Phil Flynn, do Price Futures Group.

