PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PELÉ BRASIL FUTEBOL: Brasil de luto, após perder ídolo Pelé

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

MIANMAR POLÍTICA: Líder birmanesa Aung San Suu Kyi é condenada a pena total de 33 anos de prisão

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia repele ataque russo com drones

=== PELÉ BRASIL FUTEBOL ===

SÃO PAULO:

Brasil em luto pela perda do Rei do futebol

O Brasil amanheceu em luto, nesta sexta-feira (30), pela morte do astro que trouxe reconhecimento internacional e selo próprio ao seu futebol: Edson Arantes do Nascimento, Pelé, falecido na véspera, após uma batalha contra o câncer.

Por Rodrigo ALMONACID

(Brasil fbl saúde obituário esporte Pelé futebol, Nota-Central, 800 palavras, já transmitida)

FOTOS VÍDEO INFOGRÁFICO

PARIS:

"Chora a bola": imprensa mundial se curva ao "Rei" Pelé

"Pelé": quatro letras se repetem na imprensa mundial para se despedir do craque brasileiro que faleceu na quinta-feira (29), aos 82 anos, entrando para a história como alguém que foi além do esporte, cuja lenda, segundo muitos, é "imortal".

(BRA Brasil fbl obituário gente esporte saúde futebol Pelé, 780 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Pelé e política, um casamento nem sempre unânime

Pelé foi o "Rei" indiscutível com a bola no pé, mas esteve longe de gerar unanimidade quando pisou no campo da política, sofrendo muitas críticas por não se engajar contra a ditadura e o racismo.

(BRA Brasil fbl obituário gente esporte saúde futebol Pelé política, Ângulo, 600 palavras, já transmitida)

SANTOS:

"Edson morreu, Pelé é eterno": brasileiros homenageiam o craque em Santos

Do segundo andar da casa de Onofra Alves Costa Rovai, avista-se parte do campo da Vila Belmiro, estádio onde Pelé brilhou na defesa do Santos. Ao final de algumas partidas, 'O Rei' batia um papo com essa 'torcedora', hoje com 91 anos.

(BRA fbl saúde morte sociedade, Reportagem, 700 palavras - a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== MIANMAR POLÍTICA ===

NAYPYIDAW, Mianmar:

Líder birmanesa Suu Kyi é condenada a 33 anos de prisão

Um tribunal militar de Mianmar condenou nesta sexta-feira (30) Aung San Suu Kyi a mais sete anos de prisão por corrupção, elevando sua sentença total a 33 anos, informou uma fonte judicial.

(Justiça Mianmar golpe política justiça, Prev, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

NAYPYIDAW, Mianmar:

Aung San Suu Kyi, prisioneira dos generais birmaneses

Aung San Suu Kyi, cujo julgamento terminou nesta sexta-feira (30), encarna o tumultuado destino de Mianmar: ícone da democracia; depois, pária internacional pela tragédia dos rohingyas; e, agora, mais isolada do que nunca.

(Justiça Mianmar golpe história política, Perfil, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia repele ataque russo com drones

A Ucrânia afirmou nesta sexta-feira (30) que repeliu um ataque noturno russo com drones iranianos, um dia depois de uma onda de bombardeios contra infraestruturas energéticas do país que deixou milhões de ucranianos sem eletricidade no auge do inverno.

(conflito Rússia Irã Ucrânia guerra violência, Prev, 530 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

=== POSSE LULA APRESENTAÇÃO ===

BRASÍLIA:

Lula assume terceiro mandato com medidas de segurança reforçadas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assume a Presidência pela terceira vez no domingo (1º), diante de um público estimado em centenas de milhares de apoiadores e dezenas de chefes de Estado estrangeiros, em meio a medidas de segurança reforçadas após um atentado frustrado.

(Brasil governo política posse Lula, Central, Apresentação, 800 palavras, já transmitida)

FOTOS

BRASÍLIA:

Posse de Lula terá esquema de segurança inédito

Uma esquema de segurança inédito e "robusto" foi preparado para a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, no domingo (1º), para impedir novos atos violentos de seguidores de Jair Bolsonaro.

(Brasil governo política posse Lula, Quadro, Apresentação, 500 palavras, já transmitida)

BRASÍLIA:

Lula, de volta ao poder

Luiz Inácio Lula da Silva retorna triunfante ao Palácio do Planalto em Brasília, no domingo (1º), após deixar a Presidência do país com popularidade recorde antes do escândalo de corrupção que o levou à prisão e quase significou sua morte política.

(Brasil governo política posse Lula, Perfil, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS, FOTOS ARQUIVO

BRASÍLIA:

'Janja', a nova primeira-dama rege a festa da posse

A futura primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a "Janja", organizou o ato de posse do presidente eleito, Lula, supervisionando cada detalhe para que Brasília viva no domingo (1º) uma "grande festa popular".

(Brasil governo política posse Lula, Perfil, a ser transmitida)

FOTOS

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Com a voz embargada, Bolsonaro se despede de apoiadores em live

O presidente Jair Bolsonaro se despediu de seus apoiadores nesta sexta-feira (30), em uma live na qual em alguns momentos falou com a voz embargada, sem esclarecer se estará presente na posse de Lula no próximo domingo.

(Brasil política governo, acompanhamento)

-- EUROPA

ESTOCOLMO:

Suécia assume presidência da UE, que busca se posicionar ante EUA

A Suécia assume a presidência semestral da União Europeia (UE) em 1º de janeiro com o desejo de conter qualquer impulso protecionista, mas esse programa pode aumentar as tensões internas em um momento em que Alemanha e França querem endurecer o tom em relação aos Estados Unidos por seu plano de subsídios maciços.

(UE EUA diplomacia comercio Suécia imigração, Prev, Ângulo, 650 palavras, já transmitida)

-- EURÁSIA

MOSCOU:

Putin quer reforçar cooperação militar com China

O presidente russo, Vladimir Putin, manifestou nesta sexta-feira (30) seu desejo de fortalecer a cooperação militar com a China, durante uma reunião por videoconferência com seu homólogo chinês, Xi Jinping.

(conflito Rússia diplomacia China, Prev, 400 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Dados sobre covid são 'transparentes', afirma China

O governo chinês insistiu em que seus dados sobre as mortes por covid-19 sempre foram transparentes - informou a mídia estatal, apesar de os números oficiais não parecerem refletir a situação nos hospitais e crematórios do país.

(pandemia vírus epidemia covid China Saúde, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

POIPET:

Sobe para 25 número de mortos no incêndio em hotel no Camboja

O número de mortos no incêndio deflagrado no hotel-cassino Grand Diamond City, no Camboja, subiu para pelo menos 25 - informou uma autoridade local nesta sexta-feira (30).

(Camboja hotelaria turismo acidente jogos Tailândia cassino incêndio, Prev, 490 palavras, já transmitida)

FOTOS

Também na Editoria de Sociedade

-- ORIENTE MÉDIO

MOSSUL, Iraque:

Cotidiano é corrida de obstáculos para um milhão de migrantes sem documentos no Iraque

Casada há uma década, Alia Abdel Razak não tem certidão de casamento e de nascimento de seus quatro filhos. Sem esses documentos oficiais, estã entre os cerca de um milhão de iraquianos para quem a vida cotidiana se tornou uma corrida de obstáculos.

(Iraque, palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

LONDRES:

Morre, aos 81 anos, a estilista britânica Vivienne Westwood

Ela começou como a "imperatriz do punk" e acabou se transformando na grande estrela da moda britânica. A renomada estilista Vivienne Westwood faleceu na quinta-feira (29), em Londres, aos 81 anos - anunciou sua família.

(celebridades gente moda obituário vestimenta GB, Prev, 760 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Mundo da moda de luto por Vivienne Westwood, ícone do punk

Celebridades como Victoria Beckham e Kim Cattrall, estrela de "Sex and the City", estão entre as estrelas que prestaram homenagem a Vivienne Westwood nesta sexta-feira (30), um dia após a morte da estilista britânica.

(celebridades gente moda obituário vestimenta GB, Reações, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

POIPET:

Sobe para 25 número de mortos no incêndio em hotel no Camboja

O número de mortos no incêndio deflagrado no hotel-cassino Grand Diamond City, no Camboja, subiu para pelo menos 25 - informou uma autoridade local nesta sexta-feira (30).

(Camboja hotelaria turismo acidente jogos Tailândia cassino incêndio, 490 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Morre arquiteto japonês Isozaki, ganhador do Prêmio Pritzker

O arquiteto japonês Arata Isozaki, vencedor do Prêmio Pritzker e criador do pavilhão Palau Sant Jordi para Barcelona-1992, morreu aos 91 anos, em Okinawa - anunciou seu escritório nesta sexta-feira (30).

(cultura Japão arquitetura obituário, Prev, 430 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

PARIS:

Iraque, Síria e México lideram lista de jornalistas assassinados desde 2003

Iraque e Síria, dois países em guerra, seguidos pelo México, são os países com mais jornalistas assassinados nas últimas duas décadas - revela um relatórion divulgado pela ONG Repórteres sem Fronteiras (RSF) nesta sexta-feira (30).

Por Enric BONET-TORRA

(Iraque televisão imprensa mídia rádio Síria México AmLat, Prev, 480 palavras, a ser transmitida)

CIDADE DO VATICANO:

Jesuíta esloveno no centro de escândalo sexual que atinge a Igreja

As acusações de violência sexual contra um influente padre e artista esloveno abalaram a Ordem dos Jesuítas, à qual pertence o papa Francisco, e revigoraram o debate sobre o tratamento desses casos na Igreja.

(religião Eslovênia igreja Vaticano violência arte, 470 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

Acompanhamento dos campeonatos europeus

SÃO PAULO:

São Silvestre encerra o ano esportivo em São Paulo

Cerca de 32.000 corredores participam neste sábado (31) da 97ª edição da tradicional corrida de São Silvestre, em São Paulo, a maior prova urbana da América Latina, com atletas africanos mais uma vez disputando o pódio com os brasileiros.

Por Luján SCARPINELLI

(Brasil corrida evento esporte SãoSilvestre, Apresentação, a ser transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags