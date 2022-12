Lula nomeia senador Jean Paul Prates para presidir a Petrobras

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (30), o senador do PT Jean Paul Prates como seu candidato para presidir a Petrobras a partir de 2023.

"Gostaria de anunciar a indicação do Jean Paul Prates para a presidência da Petrobras. Advogado, economista e um especialista no setor de energia, para conduzir a empresa para um grande futuro", escreveu Lula no Twitter.

O nome de Prates, de 54 anos, coordenador do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis durante a transição do governo, deve ser aprovado pelo conselho de administração da empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

msi/app/ll/mvv/ic

Tags