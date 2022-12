Ligas europeias anunciam homenagens a Pelé

Após o falecimento de Pelé na quinta-feira (29) e a Liga Espanhola anunciar poucas horas depois que faria homenagens ao "Rei" antes das partidas de seu campeonato, Inglaterra, França e Itália divulgaram que farão tributos similares nos próximos dias.

O Campeonato Inglês fará um minuto de aplausos antes de todas as partidas da 18ª rodada que se inicia nesta sexta (30).

Além disso, jogadores e árbitros usarão uma braçadeira preta e uma foto do tricampeão do mundo também será exibida nos telões dos estádios.

A fotografia em questão se trata da imagem em preto e branco de quando o ex-jogador estava no Santos, na qual sorri e usa um colar com uma cruz, segundo informou a assessoria de imprensa da Premier League à AFP.

A foto foi tirada antes da semifinal de um torneio amistoso disputado em Paris, contra o Racing Club no Parque dos Príncipes, em 13 de junho de 1961.

Na Itália, haverá um minuto de silêncio nos estádios na próxima rodada da Serie A, que retorna no dia 4 de janeiro, segundo comunicado da Federação Italiana de Futebol.

Durante a 17ª rodada da primeira e segunda divisão do futebol francês haverá um minuto de aplausos à lenda do futebol antes do início dos jogos. Ela será acompanhada de uma foto de Pelé com a Taça Jules Rimet conquistada pelo Brasil na Copa do Mundo de 1970, (a terceira do jogador) nos telões dos estádios, de acordo com a Liga Profissional de Futebol.

Já na Espanha, a Liga nacional divulgou um comunicado ainda na noite de quinta que faria um minuto de silêncio antes de cada partida da 15ª rodada que se estende até sábado.

Atlético de Madrid e Elche, que se enfrentaram poucos minutos após a notícia do falecimento de Pelé, foram as primeiras equipes a realizar o tributo, com os jogadores dispostos à volta do círculo central do campo. Os 'Colchoneros' também usaram uma braçadeira preta.

Pelé, o único vencedor de três edições da Copa do Mundo, faleceu aos 82 anos. Sua morte gerou comoção e homenagens ao redor do mundo, enquanto o Brasil se prepara para velar o rei do futebol na próxima segunda-feira, 2 de janeiro de 2023.

