Influenciador britânico é preso na Romênia por tráfico de mulheres

Um tribunal romeno ordenou, nesta sexta-feira (30), a detenção por 30 dias do controverso "influencer" britânico Andrew Tate e de seu irmão, suspeitos de obrigarem várias mulheres a se prostituirem, disse à AFP uma porta-voz da Promotoria.

Andrew e Tristan Tate são acusados de tráfico humano, estupro e formação de quadrilha. Dois romenos também foram presos.

"No início de 2021, [os] quatro suspeitos formaram um grupo criminoso organizado com o objetivo de cometer o crime de tráfico humano no território da Romênia, mas também em outros países", afirmou a Direção de Investigação de Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT).

Os irmãos, junto com os dois romenos detidos, supostamente traficavam, recrutavam e exploravam mulheres. O grupo as coagia a realizar "atos pornográficos para produzir e divulgar esse tipo de material" na Internet.

Até o momento, as autoridades identificaram seis das supostas vítimas e realizaram operações de buscas em vários lugares do país no âmbito da investigação, que teve início em abril.

Tate, um ex-campeão de kickboxing que se mudou para a Romênia com seu irmão há alguns anos, apareceu no programa de TV Big Brother em 2016, mas foi eliminado da competição após a divulgação de um vídeo onde aparecia agredindo uma mulher.

Suas redes sociais foram suspensas por declarações misóginas, embora o Twitter tenha reativado recentemente sua conta.

Na quarta-feira, ele discutiu no Twitter com a ativista climática sueca Greta Thunberg após se gabar nas redes sociais dos gases estufa emitidos por sua coleção de carros.

