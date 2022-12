Homem com 102 filhos e 568 netos decide parar de aumentar a família: "Renda diminuiu"

Fazendeiro ainda vive com 10 das 12 esposas com quem teve os 102 filhos e diz que apenas não terá novos descendentes por não ter mais condições financeiras

Com 568 netos, 102 filhos e 12 esposas, o fazendeiro Musa Hasahya, de 67 anos, parece, enfim, ter decidido não aumentar mais o número de membros de sua família. Em entrevista ao jornal The Sun, ele afirmou que vai pedir para suas esposas aplicarem métodos contraceptivos.

A escolha por parar de gerar descendentes se deu, segundo Musa, devido ao aumento do custo de vida em Uganda, na África, onde vive com a numerosa família.

Além disso, como precisou parar de trabalhar devido uma condição de saúde, o fazendeiro viu sua “renda diminuir" consideravelmente e por isso optou por não ter mais filhos.

O pai dos 102 filhos conta que os casamentos vieram um após o outro a medida com que foi conseguindo melhorar sua condição financeira quando jovem. “Como pode um homem ficar satisfeito com uma mulher?”, questionou o ugandês.

Ele também disse que suas esposas moram juntas com ele por ser mais fácil “monitorar” e evitar que elas “fujam com outros homens da vila”

Atualmente cerca de 30 filhos e 10 esposas vivem com o fazendeiro, as outras duas esposas fugiram com outros homens diante das dificuldades financeiras enfrentadas com Musa.

Os descendentes que vivem com Musa têm de 6 a 51 anos, tendo o filho mais velho 21 anos a mais do que a esposa mais jovem do pai.

Na região em que vivem, a poligamia é permitida, porém, o uso de remédios contraceptivos é controverso e aqueles que os usam chegam a ser considerados promíscuos. Ainda assim, as esposas de Musa também concordam que diante da situação financeira atual é impossível terem outros filhos.

Este ano, Musa chegou a entrar com um pedido de ajuda para o governo de Uganda para conseguir manter financeiramente sua família, mas o pedido ainda segue em trâmite. O fazendeiro alega necessitar de ajuda para conseguir garantir a educação de todos os seus filhos.

