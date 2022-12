Ex-jogador holandês Marc Overmars sofre "derrame cerebral leve"

O ex-jogador da seleção holandesa Marc Overmars, que se destacou no Ajax, no Barcelona e no Arsenal, está hospitalizado após sofrer um "AVC leve", informou o clube belga Royal Antwerp, onde trabalha, nesta sexta-feira.

O ex-atacante está "bem", garantiu o clube onde Overmars atua como diretor esportivo desde março.

O holandês de 49 anos "começou a se sentir mal na noite passada e foi internado no hospital com um pequeno derrame", disse o clube em um comunicado publicado no Twitter.

"Marc está indo bem no momento, mas terá que relaxar por um tempo. Marc e sua família estão focados em sua recuperação e não querem fazer mais comentários", acrescentou.

O clube belga desejou "uma rápida recuperação a Marc".

Overmars deixou o Ajax em fevereiro, depois de enviar mensagens e fotos inapropriadas para uma funcionária do clube.

Um mês depois, foi contratado pelo Antwerp, da primeira divisão belga, que argumentou que estava lhe dando uma "segunda chance".

