Dominic Thiem recebe convite para o Aberto da Austrália

O tenista austríaco Dominic Thiem foi convidado nesta sexta-feira (30) para o Aberto da Austrália, mais um passo importante em seu processo de recuperação após uma grave lesão no pulso.

O ex-número 3 no ranking da ATP, que levou a pior na final de cinco sets contra Novak Djokovic no mesmo torneio em 2020, se afastou das quadras por nove meses após o ocorrido durante a temporada de 2021.

Desde então, o tenista tem dado sinais de estar retornando à sua melhor forma aos poucos, subindo do 350ª lugar no ranking da ATP para a 102ª posição na segunda metade de 2022, após ter alcançado as semifinais nos torneios de Gstaad, Gijón e Antuérpia.

A sua rápida ascensão mostra que o jogador de 29 anos por pouco não garantiu a classificação direta para o quadro principal do Aberto da Austrália, que tem início no dia 16 de janeiro.

Thiem acumula duas finais de Roland Garros e um título no Aberto dos Estados Unidos de 2020.

Outros tenistas convidados para a edição da competição em 2022 foram os norte-americanos Taylor Townsend e Christopher Eubanks, além dos franceses Luca Van Assche e Diane Parry.

