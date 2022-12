Dirigente do futebol africano considera Pelé 'uma fonte de inspiração' para seu continente

O presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, afirmou nesta sexta-feira (30) que o "Rei Pelé" era "uma fonte de inspiração única para o continente africano" que "viverá para sempre no coração e alma dos apaixonados por futebol".

Para o dirigente, "sua morte é uma perda enorme para os torcedores e os amantes do futebol".

Motsepe, que também é dono do clube sul-africano Mamelodi Sundowns, enalteceu "seu compromisso em melhorar as condições de vida dos pobres e marginalizados".

Único vencedor de três edições da Copa do Mundo, Pelé faleceu ontem, aos 82 anos. Considerado o melhor jogador de futebol da história, sua morte gerou comoção e homenagens ao redor do mundo, enquanto o Brasil se prepara para velar o rei do futebol na próxima segunda-feira (2).

