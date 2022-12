Dez trabalhadores morrem em ataque a jazida de petróleo na Síria

Dez trabalhadores em um campo de petróleo no leste da Síria morreram, e outros dois ficaram feridos em um "ataque" a seu comboio - informou a agência oficial de notícias Sana nesta sexta-feira (30).

"Dez trabalhadores morreram, e dois ficaram feridos, em um atentado terrorista contra três ônibus que transportavam funcionários da jazida de Al Taym, em Deir Ezzor", disse a agência Sana.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), "o ataque foi cometido por células afiliadas ao grupo Estado Islâmico (EI)" perto do campo de petróleo ao oeste de Deir Ezzor.

"O ataque começou com a detonação de artefatos explosivos nos ônibus, antes que os membros do EI começassem a atirar contra os veículos", relatou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, à AFP.

Na quinta-feira (29), as forças curdas na Síria anunciaram o lançamento de uma operação contra o EI em cooperação com a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, três dias após outro letal ataque no norte do país.

