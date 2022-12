Cristiano Ronaldo opta por um fim de carreira dourado na Arábia Saudita

Trata-se de uma das contratações mais impressionantes da história: o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro Cristiano Ronaldo, agora deixado de lado aos 37 anos pelos grandes da Europa, optou por um "exílio dourado" ao assinar nesta sexta-feira por dois anos e meio com o clube saudita Al Nassr.

Sem time desde a rescisão do contrato com o Manchester United no final de novembro, 'CR7', que gosta de mostrar o seu estilo 'jet set' de vida nas redes sociais, aceitou a oferta saudita e terá um salário estimado em cerca de 200 euros milhões de euros (214 milhões de dólares) nesses dois anos e meio.

"Estou ansioso para experimentar uma nova Liga num país diferente", disse Cristiano Ronaldo, citado na conta do Twitter do seu novo clube e que posou com a sua nova camisa amarela e azul, com o habitual número 7.

"A visão do Al Nassr sobre o futebol masculino e feminino é muito inspiradora, pudemos ver durante a Copa do Mundo que a Arábia Saudita era um país com muitas ambições e potencial", acrescentou em um comunicado publicado pela agência de comunicação que representa o astro português.

A contratação também direciona os holofotes para a liga saudita, desconhecida do grande público.

História em construção. Esta é uma contratação que não apenas inspirará nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo @Cristiano à sua nova casa @AlNassrFC", disse o clube saudita.

Cristiano Ronaldo tem um retrospecto espetacular, com cinco Bolas de Ouro, cinco títulos da Liga dos Campeões da Europa (2008, 2014, 2016, 2017 e 2018), títulos de campeão italiano com a Juventus (2019 e 2020) da Espanha com Real Madrid (2012 e 2017) e da Inglaterra com o Manchester United (2007, 2008 e 2009).

É também o maior artilheiro da Liga dos Campeões e da história da seleção portuguesa, com a qual conquistou a Eurocopa em 2016.

No entanto, Cristiano Ronaldo, a personalidade mais seguida no Instagram, vem vivendo alguns meses difíceis, após a sua saída tempestuosa do Manchester United, clube em que foi projetado ao estrelato entre 2003 e 2009, e ao qual havia retornado em 2021 após passagens por Real Madrid (2009-2018) e Juventus (2018-2021).

Desde meados deste ano, CR7, revelado no Sporting de Lisboa, queria deixar o Manchester United e a chegada do treinador holandês Erik Ten Hag, que limitou o seu tempo de jogo, agravou a situação.

Em uma entrevista em novembro, pouco antes da Copa do Mundo, ele criticou antigos e atuais treinadores, dirigentes e ex-companheiros de equipe, sem fazer autocrítica.

Pouco depois, o Manchester United anunciou a rescisão de seu contrato "de comum acordo".

Durante a última Copa do Mundo, seus minutos em campo foram limitados e Portugal acabou sendo eliminado nas quartas de final pelo Marrocos. O Al Nassr, treinado desde julho pelo francês Rudi García, conquistou nove títulos de campeão da Arábia Saudita, o último deles em 2019.

A rescisão de seu contrato na Inglaterra em pleno Mundial o deixou então livre para dirigir o final de sua carreira para o lugar que desejasse. Ou melhor, para o lugar que pudesse.

A princípio pensou que ainda poderia ter chances de brilhar em um clube candidato à conquista da Liga dos Campeões e nomes como Chelsea, Bayern de Munique, Napoli ou até mesmo o clube onde surgiu, o Sporting de Lisboa, este último já em outro patamar de relevância.

Mas nenhuma das opções se materializou. O caminho rumo à MLS e ao Inter Miami tampouco se concretizou.

Depois do fracasso do Mundial, Cristiano Ronaldo treinou nas instalações do Real Madrid, clube onde viveu os seus melhores dias, mas a equipe da capital espanhola descartou a volta de sua ex-estrela, que agora tentará dar os seus últimos lampejos geniais em um país distante dos holofotes do futebol como a Arábia Saudita, que graças à sua presença certamente atrairá a atenção de inúmeros torcedores, ansiosos para saber como está seu ídolo nesta nova aventura.

