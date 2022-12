Cristiano Ronaldo acerta transferência para clube saudita Al-Nassr até 2025

O astro português Cristiano Ronaldo, sem clube desde a rescisão do contrato com o Manchester United no final de novembro, assinou por dois anos e meio, até junho de 2025, com o Al Nassr, anunciou nesta sexta-feira o clube saudita.

"Estou impaciente por descobrir um novo campeonato de futebol num país diferente", disse Cristiano Ronaldo, de 37 anos, citado na conta do Twitter do seu novo clube e que posou com a sua nova camisa amarela e azul, com o habitual número 7.

