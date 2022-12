Congresso dos EUA publica declarações de renda de Trump

Um comitê do Congresso dos Estados Unidos divulgou, nesta sexta-feira (30), as declarações de renda de Donald Trump, após uma longa batalha judicial do ex-presidente para manter suas finanças em sigilo.

Trump, que se prepara para uma nova candidatura à Casa Branca em 2024, recusou-se a divulgar suas declarações de renda, ao contrário de todos os seus antecessores desde a década de 1970, o que levantou muitas dúvidas sobre seu conteúdo.

Em meados de dezembro, um comitê parlamentar votou a favor de publicar das declarações à Receita do bilionário republicano entre 2015 e 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há três anos esse grupo de legisladores exigia os documentos enviados por Trump à Receita federal americana nesse período, o que o ex-presidente se recusou a fazer. Finalmente, a Suprema Corte decidiu a seu favor no final de novembro.

Trump, de 76 anos, denunciou veementemente essa decisão em uma declaração por escrito enviada à CBS na sexta-feira.

"As declarações de impostos de 'Trump' mostram mais uma vez como tenho sido orgulhosamente bem-sucedido e como fui capaz de usar a depreciação e outras deduções fiscais como incentivo para criar milhares de empregos e estruturas e negócios magníficos", escreveu.

A publicação representa um novo revés para o ex-presidente, que já é alvo de inúmeras investigações sobre a gestão dos arquivos da Casa Branca, assim como de seus assuntos financeiros em Nova York.

A falta de transparência de Trump, que fez de sua riqueza um argumento de campanha, alimentou durante anos especulações sobre a extensão de seu patrimônio e potenciais conflitos de interesse.

A empresa de sua família, a Organização Trump, foi condenada no início de dezembro por fraude financeira e fiscal após um julgamento realizado em Nova York. O ex-presidente republicano não foi processado no caso.

Outro relatório parlamentar sobre a agência tributária americana descobriu que esta falhou em fazer o que deveria durante a maior parte do mandato de Trump.

"Trata-se de um grande fracasso das autoridades fiscais americanas", declarou o chefe do comitê, o democrata Richard Neal.

bur-cjc/led/db/dg/ap/mvv

Tags