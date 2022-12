China nomeia novo ministro das Relações Exteriores

O embaixador da China nos Estados Unidos, Qin Gang, visto como um diplomata que não esconde suas palavras contra o Ocidente, foi nomeado ministro das Relações Exteriores nesta sexta-feira (30), noticiou a televisão estatal.

Ele substituiu Wang Yi, a face da diplomacia chinesa desde 2013.

Qin Gang, de 56 anos, ocupava um cargo em Washington desde 2021, com a ambição de recolocar nos trilhos as relações bilaterais com os Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que tem programada uma visita oficial ao gigante asiático para o início de 2023, "espera seguir mantendo uma relação produtiva e construtiva com o ministro das Relações Exteriores Qin em seu novo papel", indicou um porta-voz do Departamento de Estado.

Natural da cidade chinesa de Tianjin, Qin Gang construiu uma reputação de "lobo guerreiro", apelido dado a diplomatas chineses que respondem com veemência a um Ocidente percebido como sistematicamente hostil a Pequim.

O diplomata, que gosta de vestir jaquetas em tipo Mao, foi durante vários anos um dos porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores chinês.

Trabalhou ao lado do presidente Xi Jinping como chefe de protocolo antes de 2018. E atuou como vice-ministro das Relações Exteriores de 2018 a 2021.

Lá era encarregado da Europa e da informação, defendendo sua visão de uma China que não teria lições a aprender com o Ocidente, do qual foi vítima durante as guerras do ópio do século 19, segundo ele.

sbr/blb/mab/eg/eb/db/ic/mvv

Tags