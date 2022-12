Câncer progride e Pelé e deverá passar Natal no hospital

Internado desde fim de novembro em São Paulo, o ex-jogador apresenta progressão de doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca, segundo boletim médico.Internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, apresenta progressão de doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. As informações constam de boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira (21/12). O documento é assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto. Pelé, de 82 anos, está internado para reavaliação da terapia quimioterápica no enfrentamento de um tumor no cólon, além do tratamento de uma infecção respiratória. O câncer foi identificado em 2021, e o tumor chegou a ser retirado em setembro do mesmo ano. Desde então, o Rei do Futebol é submetido a tratamento de quimioterapia, com idas regulares ao hospital. "Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", diz o boletim. "Natal em casa foi suspenso" Mais cedo nesta quarta, Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, anunciou através de uma postagem em mídia social que o Natal da família será celebrado ao lado do pai, no hospital. "Família do insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família Einstein nos dá", escreveu ela. O boletim médico anterior, divulgado em 12 de dezembro informou que Pelé continuava apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória: "Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis". md/rk (Abr, ots)