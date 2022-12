Campeonato Italiano anuncia um minuto de silêncio em memória a Pelé

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta sexta-feira (30) que fará um minuto de silêncio em homenagem a Pelé no retorno do Campeonato Italiano no dia 4 de janeiro.

"Durante todos os amistosos agendados para sexta-feira e durante a 16ª rodada do campeonato da Série A, que será disputada na quarta-feira, 4 de janeiro, a FIGC pede um minuto de silêncio em memória a Pelé", comunicou a entidade no movimento em que se junta a outros campeonatos europeus como o Inglês, Francês e Espanhol, que homenagearam o rei do futebol na quinta (29).

Pelé, o único vencedor de três edições da Copa do Mundo, faleceu na quinta-feira (29) aos 82 anos. Sua morte gerou comoção e tributos ao redor do mundo, enquanto o Brasil se prepara para velar o rei do futebol na próxima segunda-feira (2).

