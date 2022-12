Campeonato Inglês fará homenagem a Pelé

O Campeonato Inglês prestará homenagem a Pelé antes das partidas da 18ª rodada, que se inicia nesta sexta-feira (30) com os duelos entre West Ham e Brentford e Liverpool contra Leicester, segundo anúncio da organização um dia após o falecimento do rei do futebol.

Os jogadores e árbitros usarão uma braçadeira preta e será feito um minuto de aplausos antes do apito inicial. Uma foto de Pelé também será exibida nos telões do estádio.

A fotografia em questão se trata da imagem em preto e branco quando o ex-jogador estava no Santos, na qual sorri e usa um colar com uma cruz, segundo informou a assessoria de imprensa da Premier League à AFP.

A foto foi tirada antes da semifinal de um torneio amistoso disputado em Paris, contra o Racing Club no Parque dos Príncipes, em 13 de junho de 1961.

Pelé, o único vencedor de três edições da Copa do Mundo, faleceu na quinta-feira (29) aos 82 anos. Sua morte gerou comoção e homenagens ao redor do mundo, enquanto o Brasil se prepara para velar o rei do futebol na próxima segunda-feira (2).

