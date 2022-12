Após fracasso na Copa, espanhol Félix Sánchez deixa de ser técnico da seleção do Catar

A Federação Catari de Futebol (QFA) decidiu não renovar o contrato de seu técnico espanhol Félix Sánchez, que estava no cargo desde 2017, após o péssimo desempenho da seleção na Copa do Mundo de 2022, da qual foi o anfitrião.

A QFA "decidiu não renovar o contrato de Félix Sánchez como treinador do Catar", que termina no sábado, 31 de dezembro, informou a organização na sua conta no Twitter.

A saída de Sánchez (de 47 anos) era esperada já que o Catar perdeu suas três partidas no Mundial, algo que nunca havia acontecido com uma seleção anfitriã na história do torneio. Foi a primeira equipe a ser eliminada matematicamente na competição.

Félix Sánchez começou a se destacar nas categorias de base do Barcelona, a partir de 1996. Depois de dez anos em La Masía, o famoso centro de treinamento da equipe catalã, voou para Doha em 2006 e ingressou na Academia Aspire para identificar e treinar futuros atletas cataris.

Em 2013, foi promovido a técnico da seleção sub-19, com a qual conquistou o campeonato asiático no ano seguinte. Depois ele assumiu o comando da seleção Sub-20 e em seguida da seleção Sub-23, antes de se tornar o técnico da seleção principal em 2017. Sánchez levou o Catar ao título da Copa Asiática das Nações de 2019.

Porém, no Mundial, o Catar foi a grande decepção, perdendo sucessivamente seus jogos para Equador, Senegal e Holanda.

