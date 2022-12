Acidente de ônibus deixa 11 mortos e 23 feridos na Bolívia

Onze pessoas morreram e 23 ficaram feridas em um acidente registrado no leste da Bolívia nesta sexta-feira (30), quando um ônibus de passageiros caiu de um penhasco, informou um chefe de polícia.

"Como resultado deste acidente de trânsito, 11 pessoas morreram e 23 pessoas ficaram feridas", disse Oscar Medrano, chefe da polícia de um povoado próximo ao local do acidente, ao canal de televisão Unitel.

Segundo as primeiras investigações, o ônibus sofreu um acidente na madrugada desta sexta-feira, no trajeto entre Santa Cruz e a pequena cidade rural de Saipina, no leste do país.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Alguns feridos foram atendidos no hospital de Saipina, enquanto os casos mais graves foram levados para Santa Cruz.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2021, os acidentes de trânsito deixaram um total de 11.155 feridos e 1.325 mortos na Bolívia.

