Tempestade nos EUA deixa pelo menos 61 mortos, segundo novo balanço

O número de mortos da histórica supertempestade de inverno que atingiu grande parte dos Estados Unidos na época do Natal aumentou para 61, com duas novas mortes no leste dos Estados Unidos, disseram autoridades nesta quinta-feira (29).

As duas mortes ocorreram no condado de Erie, no estado de Nova York, onde fica a cidade de Buffalo, epicentro da tempestade. Pelo menos 39 pessoas morreram na região e o número de mortos provavelmente continuará subindo, disse a principal autoridade do condado, Mark Poloncarz, em entrevista coletiva.

Entre os mortos, quatro foram encontrados dentro de seus carros, 11 em casas e 17 ao ar livre, detalhou.

Com temperaturas mais altas, as autoridades temiam que um degelo rápido pudesse causar inundações.

"Felizmente, parece que a inundação será mínima. Há chances de inundação, mas parece que não será grave", explicou Poloncarz.

Por fim, a energia foi restaurada em todas as residências do condado, acrescentou.

A região de Buffalo, embora acostumada a invernos rigorosos do norte, foi duramente atingida pela tempestade. Houve forte nevasca, vento gelado e queda brusca de temperatura.

O mau tempo causou estragos, a ponto de, em muitos casos, as próprias equipes de resgate ficarem presas na linha de frente.

As autoridades locais devem agora responder aos críticos, que questionam a forma como lidaram com a crise.

O frio foi sentido em maior ou menor intensidade em grande parte do país, inclusive no Texas (sul) e na Flórida (sudeste), estados pouco acostumados a tais condições climáticas.

A tempestade também causou graves transtornos nos aeroportos, com milhares de voos cancelados.

